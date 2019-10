Milano, un bimbo precipita nella tromba delle scale di scuola. Si indaga sulla sicurezza dell’edificio

Un bambino di 6 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuola a Milano, la “Pirelli” in via Goffredo da Bussero. Le sue condizioni sono considerate gravi.

L’incidente è avvenuto alle 9.45. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare nel vuoto.

Il pm di Milano Francesco Ciardi, in vista dell’apertura di un fascicolo per lesioni colpose, ha disposto accertamenti sulla ringhiera e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola Secondo una prima ricostruzione, il piccolosarebbe precipitato nel vuoto dopo avere scavalcato la ringhiera.

