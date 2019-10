Brexit, l’accordo Johnson-Ue in parlamento: torna l’ipotesi del secondo referendum

Dopo aver raggiunto un accordo con l’Unione europea per la Brexit, Boris Johnson dovrà convincere almeno 319 membri della Camera dei Comuni ad approvarlo. Non sarà facile dopo i “no” collezionati negli ultimi giorni, non soltanto dall’opposizione ma anche dagli alleati di governo del Partito unionista democratico nordirlandese.

In mattinata però è arrivato un segnale incoraggiante per Boris da parte dei “falchi” o puristi della Brexit. Steve Baker, presidente del European Research Group, un influente gruppo conservatore che in passato aveva bloccato i tentativi di Theresa May di far approvare l’accordo da lei negoziato, ha consigliato ai propri membri di appoggiare il premier. Secondo diverse stime, Johnson dovrà convincere circa una ventina di deputati. Ma c’è un ma: un emendamento presentato da un deputato conservatore rischia di far slittare il voto.

Il discorso di Boris Johnson, Corbyn ribadisce il suo “no”

A Westminster la giornata in parlamento comincia con un discorso di Boris Johnson, iniziato puntualmente alle 10.30 (orario italiano). Rispetto ai discorsi precedenti, il premier ha adottato un tono più conciliante del solito, ricordando però alla Camera che si tratta del «secondo accordo e il quarto voto a tre anni e mezzo dal referendum». Difendendo quanto ottenuto a Bruxelles, Johnson ha dichiarato che «con questo accordo, avremo una vera Brexit, riprenderemo il controllo dei confini, delle leggi, del commercio, agricoltura e pesca».

Labour is not prepared to sell out the communities that we represent.



We will reject Boris Johnson's #SellOutDeal.#VoteDownTheDeal pic.twitter.com/4aJz3iQcjO — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 19, 2019

Se in passato aveva giocato con l’idea di una Brexit a “tutti i costi”, Johnson ha sottolineato di non voler un’uscita senza accordo (nota come “no deal Brexit”), scongiurando però al tempo stesso la possibilità di una nuova proroga, di un’ennesima estensione. Niente di ciò che ha detto Johnson ha però convinto il leader dei laburisti e capo del primo partito di opposizione Jeremy Corbyn il quale ha ribadito il suo “no” e rilanciato la possibilità di un secondo referendum: «Votare oggi non porterà alla Brexit, il popolo dovrebbe avere ultima parola».

«Capisco completamente la frustrazione e la fatica nel Paese e in questa Camera – ha continuato Corbyn.- ma semplicemente non possiamo votare per un accordo che è anche peggio di quello respinto da questa Camera tre volte». Dopo di lui è arrivato anche il “no” del partito nazionalista scozzese (SNP) – preoccupato per l’impatto economico della Brexit sulla propria economia e per un accordo che ritiene peggiore rispetto a quello di Theresa May – e anche dal leader dei liberal democratici Jo Swinson che ha fatto eco a Corbyn nel chiedere un nuovo referendum che, a suo dire, Johnson vuole evitare «perché sa che perderebbe».

L’iter di oggi e la “trappola” di Letwin

Dopo il discorso di Johnson seguiranno le domande dei deputati e poi si passerà al voto. L’iter è stato reso più complicato dalla presentazione di alcuni emendamenti che probabilmente faranno slittare il voto decisivo sull’accordo.

Sono diversi gli emendamenti che sono stati presentati – uno emendamento per esempio chiede un secondo referendum – ma quello che fa più discutere è attribuito a Sir Oliver Letwin, deputato conservatore moderato e europeista. L’emendamento – ammesso (quindi confermato) in apertura dallo speaker John Bercow – essenzialmente propone di posticipare il voto finale sull’accordo finché non sarà approvata tutta la legislazione prevista dall’accordo.

La mossa potrebbe fare scattare automaticamente il Benn Act, la mozione approvata a inizio settembre che prevede la richiesta di una nuova proroga alla Brexit fino al gennaio del 2020 in caso di un mancato accordo entro il 19 ottobre. Secondo fonti del Governo, citate da due giornalisti britannici – Tim Shipman e Robert Peston – che nel caso in cui i deputati dovessero approvare l’emendamento di Letwin, il Governo avrebbe ritirato il vuoto sul nuovo accordo.

