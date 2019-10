Brexit, ancora uno stop sull’accordo con l’Ue. Gli unionisti irlandesi gelano Johnson

Il Partito Democratico Unionista irlandese ha ufficializzato il suo dissenso rispetto al patto tra Regno Unito e UE, che deve ancora essere siglato. Il partito dell’Irlanda del Nord che dagli anni ’70 si schiera contro la secessione irlandese e a sostegno dell’«identità britannica» condanna il patto proposto da Boris Johnson.

«Non possiamo supportare quanto proposto in termine di dazi doganali», scrive il DUP in una nota pubblicata su Twitter, «continueremo a lavorare con il governo per arrivare a un patto ragionevole che funzioni per l’Irlanda del Nord e protegga l’integrità economica e costituzionale del Regno Unito».

L’ipotesi è quella di creare un confine via mare tra la Gran Bretagna e l’Irlanda per evitare di installare una frontiera fisica. Questo finirebbe però per lasciare l’Irlanda del Nord nell’unione doganale della Ue. «Vogliamo un patto, ma deve essere un patto che rispetti l’integrità economica e istituzionale del Regno Unito», aveva affermato la leader Dup Arlene Foster «Che significa tutto il Regno Unito, compresa l’Irlanda del Nord».

I voti dei dodici deputati nel partito conservatore e protestante sono fondamentali perché l’eventuale accordo con l’UE venga approvato alla Camera dei Comuni.

