Brexit, la proroga chiesta da Johnson è fino a fine gennaio 2020

C’è anche una data e persino un orario preciso nella lettera non firmata ma inviata da Boris Johnson all’Unione europea.

Uno dei tre testi inviati ieri sera, 19 ottobre, al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, chiede a Bruxelles di concedere al Regno Unito un’estensione delle trattative che precedono la Brexit fino alle 23 del 31 gennaio 2020.

Il testo specifica che si riuscirà ad arrivare alla ratifica di un accordo prima di questa data «questo periodo potrebbe terminare in anticipo».

Sebbene dopo il dibattito a Westminster di sabato 19 ottobre il premier britannico sia stato costretto ad inviare la richiesta di proroga per non trovarsi in palese violazione di legge, il suo governo continua a sostenere che i tempi di uscita dall’Unione europea saranno brevi e che sarà rispettata la scadenza del 31 ottobre.

Lo ha confermato a Sky News Michael Gove, il ministro britannico incaricato dal premier Boris Johnson di coordinare i preparativi in caso di No deal. Rispondendo a chi gli chiedeva se può garantire la Brexit a fine mese, Gove ha risposto: «Sì, questa è la politica che abbiamo stabilito». E poi: «Abbiamo i mezzi e le capacità per farlo».

La lettera alla Ue è stata inviata in applicazione del cosiddetto Benn Act, la legge votata a inizio settembre che imponeva al premier di chiedere una proroga se non si fosse trovato un accordo con l’Unione europea entro la sera del 19 ottobre.

In copertina le manifestazioni contro la Brexit del 19 ottobre a Londra, foto Ansa