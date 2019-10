Maltempo al Nord: allerta a Milano per l’esondazione del Seveso. In Liguria black out e scuole chiuse

Il nord-Italia in preda al maltempo: forti temporali e allagamenti tra Lombardia e Liguria

Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la 9 – i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria.

Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua. Sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona nord-est della città, che però al momento non sembra destare preoccupazione.

Tra i disagi per i passeggeri e gli studenti anche la temporanea interruzione di una tratto della seconda linea metropolitana, la Verde, che però non si è arrestato per la pioggia. Un treno ha avuto problemi alla stazione Gioia e, dalle 7.20 alle 7.55, la circolazione è stata bloccata fra le stazioni di Caiazzo e Cadorna. Tutto però è poi rapidamente tornato alla normalità.

A #milano per il maltempo le banchine della #metro esplodono. La romanità mi insegue pic.twitter.com/rUBYgGeIsw — Paola Nania (@DiversamentAlta) October 21, 2019

Forti temporali anche in Liguria

Forti temporali si sono abbattuti prima dell’alba anche sulla Liguria centrale, dove le scuole sono state chiuse per allerta meteo. Il peggioramento delle condizioni meteo è arrivato intorno alle quattro del mattino, con un temporale intenso che ha colpito il Ponente e che poi ha toccato tutta la costa con pioggia torrenziale e vento forte.

A Genova e Savona, dove è in vigore l’allerta rosso, una tempesta di fulmini e acqua è iniziata quasi in contemporanea, poco prima delle 5. Esondati due rii nel savonese, poi rientrati negli argini. Vento forte con raffiche fino a 118 km all’ora.

La Protezione civile segnala allagamenti nella zona dell’aeroporto di Genova, e qualche piccola frana è stata registrata nella notte. L’allerta è arancione nel levante e nel ponente ligure.

