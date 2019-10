Siria, Erdogan attacca Unione europea e Nato: «Stanno con i terroristi». Ankara sempre più isolata

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan torna ad attaccare i Paesi occidentali che si sarebbero «schierati dalla parte dei terroristi» contro la Turchia, criticando l’operazione militare contro le milizie curde nel nord-est della Siria.

«Riuscite a crederci? – ha aggiunto Erdogan denunciando l’isolamento in cui ormai si trova Ankara dopo l’invito quasi unanime al cessate il fuoco permanente arrivato dalla comunità internazionale – Tutto l’Occidente si è schierato con i terroristi e ci ha attaccato». Il presidente turco ha quindi accusato esplicitamente «i Paesi della Nato e i Paesi dell’Unione europea».

«La Turchia non mira al territorio di nessun Paese», ha detto Erdogan intervenendo a Istanbul al forum della tv statale Trt World. E a proposito della tregua, in vigore fino alla sera di martedì 22 ottobre, ha allontanato ogni possibilità di uno stop duraturo delle operazioni militari, visto che «la Turchia non si è mai seduta, né mai si siederà al tavolo con i gruppi terroristici», precisando nuovamente che l’accordo è stata concordato esclusivamente con gli Stati Uniti.

Turkey has got nothing to do with the territorial integrity of any countries and we are not running after the interests or expectations of any country – Turkish President Erdogan at TRT World Forum pic.twitter.com/1Bj2kwIIMQ