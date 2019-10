No, il papa non ha baciato Erdogan. Le immagini originali usate per il fotomontaggio

Gli scatti risalgono al 2014 e il 2013. L’immagine falsa è accompagnata da scatti ufficiali di un viaggio apostolico in Turchia

Certe bufale sono un po’ come le malattie stagionali, per quanto si possa debellare con massicce dosi di farmaci in qualche modo tornano sempre. Questa volta è il turno della foto di Papa Francesco che bacia il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan.

Fonte: Segnalazione da un lettore | Le immagini che circolano sull’incontro tra papa Francesco e il presidente Erdogan

È un pacchetto di tre foto che alcuni lettori ci stanno segnalando. Condivise da amici, pubblicate su Facebook, o semplicemente mostrate da uno smartphone all’altro.

Due sono vere, e sono quelle più istituzionali. Sono state scattate durante un incontro tra il pontefice e Erdogan avvenuto ad Ankara nel 2014 durante un viaggio apostolico. L’evento è certificato da un documento ufficiale del Vaticano e le immagini sono state pubblicate anche dal Corriere della Sera.

Il fotomontaggio diffuso online.

L’atra, quella del bacio, è un fotomontaggio, come si può intuire anche da come sono disposte le luci che illuminano i due soggetti. I loro volti provengono infatti da scatti diversi.

Fonte: Familiam.org |Immagine originale Papa Francesco scattata nell’aprile 2014

Nel primo Papa Francesco bacia un bambino, nell’altra Erdogan viene baciato sul capo da una donna anziana.

Fonte: Aksam | Immagine originale Erdogan scattata nell’ottobre 2013

Leggi anche: