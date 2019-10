Il video falso di Conte pubblicato da un membro dello staff di Attilio Fontana

A volte basta poco per confezionare una bufala. Non serve saper usare photoshop per modificare una fotografia o elaborare un video fino a farlo diventare un deep fake. Basta tagliare una clip, privare del contesto una frase e condire il tutto con scritte in stampatello che ne alterano completamente il significato.

È quello che ha fatto e condiviso Alessio Colzani. Secondo la sua biografia, visibile su Facebook, Colzani è originario di Lecco e vanta una militanza nella Lega che dura dall’inizio degli anni ’90. Dopo varie esperienze politiche nelle terre attorno al lago di Como, ora fa parte, sempre secondo la sua bio, del team di comunicazione che segue il governatore lombardo Attilio Fontana.

Il discorso di Conte all’evento del Movimento 5 Stelle, secondo il meme

Il 14 ottobre Colzani ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video di Giuseppe Conte attorniato da alcune scritte, tutte in caps lock: «FOLLIA CONTE, FAI GIRARE!!!». E poi: «NO PORTI CHIUSI E LAVORO AGLI AFRICANI».

Accanto al video, Colzani ha pubblicato un commento in cui viene riportato un, supposto, virgolettato del presidente del Consiglio: «Noi lavoreremo per poter offrire a migliaia di giovani africani il lavoro, con mutuo beneficio, e così andremo a risolvere concretamente il problema dell’immigrazione, non con lo slogan ‘porto chiuso’…».

Da queste premesse sembrerebbe quindi che Conte stia proponendo di dare lavoro a chi arriva in Italia per affrontare la questione migranti. E ascoltando i 19 secondi del video si potrebbe anche pensare che sia davvero così, ecco il discorso integrale.

Noi lavoreremo perchè potrà offrire, riproducendolo, a migliaia di giovani africani il lavoro con mutuo beneficio e così andremo a risolvere concretamente il problema dell’immigrazione. Non con lo slogan porto chiuso.

Il discorso di Conte all’evento del Movimento 5 Stelle, davvero

Manca qualcosa alle parole di Conte riportate nel video. Manca un soggetto. Il discorso integrale è disponibile sul canale YouTube di M5sParlamento, uno dei profili ufficiali del Movimento 5 Stelle. Ascoltandolo si coglie meglio il senso del discorso, che si sviluppava in tutt’altra direzione.

Fonte: YouTube | Il discorso integrale di Giuseppe Conte all’evento del Movimento 5 Stelle

Qui Conte parlava del “Progetto Africa”, un’operazione che coinvolge Eni, Bonifiche Ferraresi e Coldiretti. L’obiettivo è quello di creare una filiera agricola in Ghana, per dare posti di lavoro a chi vive in questo territorio. Un progetto completamente opposto a quello attribuito da Colzani a Conte.

