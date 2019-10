Camion con 39 cadaveri trovato a Londra, le ultime parole della 26enne Pam Thi Tra My: «Il mio viaggio è fallito. Scusami mamma»

Secondo il fratello della giovane, sua sorella era sul camion che è stato trovato vicino a Londra con 39 cadaveri. Pham Thi Tra My, vietnamita, voleva raggiungere il Regno Unito e non era la prima volta che ci provava

«Sono molto, molto dispiaciuta. Mamma e papà, il mio viaggio verso una terra straniera è fallito. Sto morendo, non riesco a respirare. Vi amo molto mamma e papà. Mi dispiace molto». Sono le ultime parole di Pham Thi Tra My, vietnamita di 26 anni. A leggerle per lei, il fratello alla Bbc.

Anche se le autorità non hanno ancora confermato le identità delle 39 persone trovate morte nel container di un camion nella contea dell’Essex, a sud di Londra, c’è molta probabilità che il corpo della 26enne vietnamita sia tra i 39. A esserne certo è lo stesso fratello della giovane che ricostruisce la dinamica del viaggio della sorella.

«Il viaggio di mia sorella dal Vietnam al Regno Unito è iniziato il 3 ottobre. Lei è scomparsa il 23 ottobre. Crediamo possa aver viaggiato in quel camion. Abbiamo chiesto alla polizia inglese di investigare per permetterci di riportare a casa il corpo», dice il fratello alla Bbc.

La ragazza ha inviato il messaggio alla famiglia alle 22.30 di martedì, due ore prima che il camion lasciasse il Belgio per raggiungere il terminal di Purfleet, in Inghilterra.

«Mia sorella è volata in Cina ed è stata lì un paio di giorni, poi dalla Cina è andata in Francia. Ci ha chiamati ogni volta che ha raggiunto la nuova destinazione. Non era la prima volta che provava a entrare nel Regno Unito: ci aveva provato anche il 19 ottobre, ma è stata scoperta e rimandata indietro», racconta sempre il fratello.

Se davvero tra i corpi ritrovati vicino Londra ci fosse anche quello della 26enne, questo proverebbe che sul camion non c’erano solo persone di origine cinese come emerso finora. Secondo la Bbc, ci sarebbero almeno tre vietnamiti tra le vittime, tra questi un ragazzo di 19anni.