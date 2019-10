Cile, le foto delle proteste e delle violenze dei militari verificate una a una

Per testimoniare le violenze in Cile da parte dei militari si stanno diffondendo molte foto datate. Ecco quali

Sui social stanno circolando diverse foto per parlare dell’attuale situazione in Cile dove sono in atto proteste e scontri tra cittadini e forze di polizia militare. Su Open abbiamo già trattato due casi, quello del video con il falso audio degli spari e quello della foto del 2007 del bambino rincorso da un militare, ora raccogliamo altre immagini diffuse online attribuite a questi giorni e le verifichiamo una ad una. Perché farlo? Perché se volete trattare un argomento lo dovete fare correttamente, così come pretendete che sia fatto anche dagli altri su altri temi e anche da chi ha idee contrarie alle vostre.

Una delle gallerie create dagli utenti con le foto associate al Cile.

Il ragazzo con la maglia rossa

La foto del ragazzo con la maglietta rossa fermato dai Carabineros.

La foto del ragazzo con la maglietta rossa fermato dai Carabineros è stata utilizzata il 22 e il 24 ottobre 2019 da alcuni siti in lingua spagnola, come Conlagentenoticias.com e Ciudadvalencia.com.ve, ma venne pubblicata nel marzo 2018 associata alle proteste degli studenti presso il Mineduc, il Ministero dell’Educazione cileno.

La ragazza arrestata

La foto della ragazza arrestata con la maglietta insanguinata.

La foto della ragazza arrestata con la maglietta insanguinata, pubblicata sempre nell’ottobre 2019 da alcuni siti in lingua spagnola per parlare degli scontri odierni, venne pubblicata nel novembre 2018 in merito alle proteste per l’omicidio di Camilo Catrillanca. La ragazza si chiama Eloísa González, militante del movimento studentesto Unión Rebelde.

La foto della donna indio di fronte ai militari

La foto della donna indio di fronte ai due militari.

La foto della donna indio di fronte ai due militari la troviamo pubblicata nell’agosto 2018 per parlare delle violazioni dei diritti umani da parte del Cile nonostante la condanna ricevuta nel 2014 dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani. La foto venne pubblicata ancor prima dal senatore Francisco Huenchumilla Jaramillo in un tweet del 23 marzo 2018 per testimoniare la visita di Sebastian Pireña a Temuco, in Cile.

La foto del ragazzo trattenuto sul volto

Un militare cileno tiene fermo un ragazzo tenendolo per il volto.

La foto di un militare cileno che tiene fermo, insieme ai suoi colleghi, un ragazzo tenendolo per il volto venne pubblicata nell’ottobre 2016 per parlare dei maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine in Cile. Venne pubblicata ancora prima, nel novembre 2011 e ancor prima in un blog amatoriale nel settembre 2011. Nell’url dell’immagine leggiamo che la foto venne scattata nell’agosto del 2011.

La ragazza buttata a terra

La foto della ragazza buttata a terra.

La foto della ragazza buttata a terra risulta piccola e sgranata rispetto alle altre pubblicate online nelle gallerie fotografiche pubblicate in questi giorni. La foto era associata al Venezuela – nella foto è presente una bandiera tricolore giallo, blu e rossa – in alcuni articoli del 2014, ancor prima nel 2012 e su Flickr nel 2005. La ragazza sarebbe Elinor Montes, come testimonia la sorella Mari su Twitter riportando anche altri scatti della scena avvenuta nel febbraio 2004.

Il ragazzo trascinato per il collo

Un ragazzo portato di peso per il collo da un militare.

La foto di un ragazzo portato via di peso per il collo da un militare era stata pubblicata nel 2012 e nel 2011 su alcuni siti cileni. Negli anni successivi, come nel 2017, venne associata erroneamente al Venezuela.

Il militare e il calcio in faccia

Il calcio del militare a un giovane.

Si tratta di un fotogramma tratto da un video pubblicato su Youtube nel 2009. Nella descrizione del video leggiamo che la vittima dell’atto violento si chiama Carlos Curiñao e i militari accusati dell’aggressione hanno tutti un nome e cognome essendo stati processati.

Il ragazzo trattenuto a terra

Un ragazzo trattenuto a terra da due militari.

La foto di un ragazzo trattenuto a terra per strada da due militari è stata scattata nel giugno 2012 durante le proteste contro l’omaggio al dittatore cileno Augusto Pinochet a Santiago de Chile.

Lo scontro tra manifestanti e un militare

Un militare si scontra usando il suo scudo contro due manifestanti.

La foto di un militare che si scontra contro due manifestanti usando il suo scudo risale a maggio 2016. L’uomo aggredito dal Carabinero è un reporter di Valparaíso, Pablo Ovalle di Agencia UNO, intento a fotografare un manifestante fermato dai militari.

Il ragazzo con il maglione blu

Un giovane con il maglione blu tenuto a terra da dei militari.

La foto di un giovane con il maglione blu tenuto a terra da dei militari risale al giugno 2013. Il ragazzo si chiama Pedro Aguilera, studente di appena 16 anni all’epoca dei fatti, che racconta a Elmostrador.cl la sua esperienza e le violenze subite dai Carabineros.

La donna a terra trascinata da due militari

Una donna urla mentre due militari la cercano di trascinare via.

La foto di una donna che urla mentre viene portata via trascinata da terra venne pubblicata dal sito Anred.org nel 2016 e ancor prima da un blog amatoriale nell’aprile 2015. Tuttavia, la troviamo caricata sul sito cileno Gamba.cl negli archivi del 2011, anno in cui venne caricata con maggior risoluzione anche in un blog a sostegno del popolo Mapuche in un articolo del 24 aprile 2011. In quest’ultimo viene riportata una manifestazione avvenuta presso la Catedral de Santiago durante la messa dell’arcivescovo Ricardo Ezzati, fatti raccontati anche da altri siti che riportano invece un video dove all’interno dell’edificio le persone si spingevano e alzavano le mani anche in presenza dell’uomo di Chiesa.

L’uomo trascinato sotto la pioggia

Un uomo in pantaloncini viene trascinato sotto la pioggia dai militari.

La foto dell’uomo con i pantaloncini che viene trascinato sotto la pioggia dai militari la troviamo pubblicata nel 2018 per parlare delle proteste studentesche durante il mese di marzo.

La ragazza portata via per i capelli

La ragazza portata via per i capelli dai militari.

La foto della ragazza che viene portata via dai militari tirandola per i capelli la troviamo pubblicata nel 2018, ma ancor prima in un articolo del 26 agosto 2012 di un sito amatoriale. L’immagine a più alta risoluzione, invece, la troviamo in un blog amatoriale pubblicata nel 2011.

La ragazza portata di peso dai due militari

Una ragazza mentre viene portata via di peso da due militari.

La foto della ragazza che viene portata via da due militari è stata scattata nel 2013 dal fotografo Ivan Alvarado di Reuters durante la marcia del Labor Day a Santiago. La manifestazione era iniziata pacificamente, ma un gruppo di incappucciati hanno iniziato a lanciare Molotov saccheggiando i negozi, azioni che hanno avviato l’intervento dei militari.

La ragazza che cerca di scappare dai militari

Una ragazza mentre cerca di liberarsi da due militari.

La foto di una ragazza che cerca di liberarsi da due militari è stata scattata dal fotografo Cristobal Escobar di Agencia UNO e pubblicata dal sito cileno Eldesconcierto.cl in un articolo del 21 maggio 2018.

Il ragazzo con il naso sanguinante

Un ragazzo con il naso sanguinante.

La foto che ritrae un ragazzino trattenuto dai militari con il volto sanguinante venne pubblicata nel 2012 da un sito amatoriale insieme a tante altre foto, alcune trattate in questo stesso articolo.

L’indio con naso sanguinante

L’indio trattenuto da degli agenti con il volto sanguinante.

La foto dell’indio con il naso sanguinante non è del 2019, ma del 2015 come riportato dal sito 24horas.cl in un articolo che parla dell’occupazione dei membri della comunità Machupe.

L’uomo con il fucile nei pantaloni

Mentre i soldati tengono fermo un uomo, un loro collega punta la mitragliatrice nei pantaloni del malcapitato.

La foto di un uomo tenuto fermo dai militari mentre uno di loro gli inserisce la punta del fucile dentro i pantaloni, è stata pubblicata nel 2011.

Il ragazzo schiacciato a terra dai militari

La foto del ragazzo trattenuto da ben 3 agenti.

La foto del ragazzo tenuto a terra dai militari che lo bloccano a terra la troviamo pubblicata nel 2017 dal sito Red58.org.

Un altro ragazzo trascinato a terra

La foto dei tre poliziotti intenti a fermarlo.

La foto degli agenti che trascinano via un manifestante da terra è stata pubblicata già nel 2011.

Un altro ragazzi insanguinante portato via con la forza

La foto del ragazzo portato via da quattro militari.

La foto dell’uomo arrestato e portato via da tre soldati è stata pubblicata nel 2018 ma scattata nel 2012 dal fotografo Francesco Saavedra di Agenzia UNO.

Il ragazzo strangolato

L’intervento dell’agente.

La foto di due soldati che trattengono un ragazzo è stata pubblicata nel 2011 dal sito Elmostrador.cl.

La ragazza presa per il collo

Una ragazza presa per il collo da un militare.

La foto di una ragazza presa per il collo da un militare al fine di trattenerla è stata pubblicata nel 2012 dal sito Cosecharoja.org.

La ragazza palpata dal soldato

Nella foto un soldato sembra palpeggiare una ragazza.

La foto di un militare che starebbe palpeggiando una ragazza era stata pubblicata nel 2012 sul sito Taringa.net.