Brexit, niente elezioni il 12 dicembre: respinta la mozione Johnson

La Camera dei Comuni ha respinto la mozione presentata da Boris Johnson per ottenere le elezioni politiche anticipate il 12 dicembre. Il mancato sì dell’opposizione laburista ha impedito di raggiungere il necessario quorum dei due terzi, come già in due altre occasioni.

Al governo Tory resta però ora la strada di sostenere la nuova proposta di altri 2 partiti d’opposizione, LibDem e Snp, per andare al voto il 9 dicembre modificando a maggioranza semplice la legge vigente sulle elezioni.

La bocciatura della mozione di BoJo arriva proprio nel giorno in cui l’Ue ha ufficializzato la concessione di una nuova proroga alla Brexit. La prossima data è il 31 gennaio 2020, qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo prima. Ad annunciare la “flextension” il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.