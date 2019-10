“Dante’s Inferno”, in arrivo la serie tv americana ispirata a “La Divina Commedia” riadattata in chiave moderna

Il network americano Freeform, appartenente a una divisione della Walt Disney, è al lavoro su Dante’s Inferno, una serie ispirata a La Divina Commedia del poeta fiorentino. A riferirlo è un’indiscrezione di Hollywood Reporter.

L’adattamento di per sé non genererebbe molto clamore, non fosse per il fatto che il telefilm sarà ambientato nella selva oscura di Los Angeles, negli Stati Uniti. A ciò si aggiunge che la persona ad aver smarrito la diritta via sarà Grace Dante, una ventenne con alle spalle una dura vita familiare, con una madre tossicodipendente e un fratello problematico.

Un’esistenza rassegnata e disillusa quella di Grace Dante, la cui vita, improvvisamente, inizierà a prendere una piega positiva, tra scuola, carriera e amore corrisposto. Non fosse che dietro tutto ciò vi sia il Diavolo e la giovane protagonista dovrà attraversare una sorta di Inferno dantesco per poterlo sconfiggere.

La notizia di certo non è passata inosservata al pubblico italiano, suscitando polemiche sui social, sopratutto tra i più giovani, legate al fatto che l’opera di Dante verrebbe ridotta, probabilmente, a un teen drama adolescenziale, perdendo dunque le componenti più auliche dell’opera dantesca. Lasciate ogni speranza, o voi che visionate? Sarà il tempo a dirlo.

Ho appena letto cosa vogliono fare gli americani con la serie tv sulla Divina Commedia pic.twitter.com/jMf6RVpCGh — giulia; (@xobvlivion) October 29, 2019

La serie sulla Divina Commedia "in chiave moderna", ambientata nell'America contemporanea e quindi spogliata di qualsiasi riferimento socio-culturale dell'opera di partenza: pic.twitter.com/JaFUHcayLq — Morwen of Oldstones 🍁 (@fernweh_____) October 29, 2019

Vogliono fare una serie tv sulla Divina Commedia.

La protagonista?

Una ragazza ventenne di nome Grace Dante. pic.twitter.com/KRq0lNfZo8 — Josephine (@Josephinebtvs) October 29, 2019

