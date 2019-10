Manovra, Dombrovskis: «Restano preoccupazioni sul bilancio dell’Italia» – Il video

Ma per il vice presidente della Commissione europea non c’è l’intenzione di bocciare la manovra italiana

«Come sapete non è una cosa che viene attualmente considerata. Ciò nonostante, abbiamo certe preoccupazioni sul bilancio dell’Italia: per questo abbiamo inviato una lettera al governo italiano e stiamo valutando la risposta. In ogni caso la valutazione complessiva della manovra economica verrà effettuata in linea con quella di tutti gli altri Stati dell’Eurozona».

A parlare è il vice presidente della Commissione europea (e primo ministro della Lettonia dal 2009 al 2014), Valdis Dombrovskis, alla presentazione del libro sulla storia del fondo salva-Stati Esm a Bruxelles.

Dunque, non c’è l’intenzione di bocciare la manovra italiana, come è accaduto lo scorso anno: «L’analisi complessiva (della manovra, ndr) sarà basata anche sulle previsioni economiche» che verranno pubblicate il 7 novembre.

Video: Agenzia Vista | Alexander Jakhnagiev – Foto di Olivier Hoslet | Epa | Ansa

Leggi anche: