Abbattere San Siro? Sala pensa a uno “stadio ridotto” con centro commerciale

«La soluzione migliore per San Siro sarebbe una soluzione mista, con uno spazio commerciale ma anche una arena a capienza ridotta che sarebbe utile alla città». A parlare è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della Generali Milano Marathon.

«Bisogna capire la fattibilità e se sia fattibile da un punto di vista finanziario, ma sarebbe la cosa migliore, visto anche che il calcio non è solo la Serie A ma anche calcio femminile e le giovanili» ha aggiunto.

Intanto il consiglio comunale di Milano ha detto sì al progetto presentato da Inter e Milan per il nuovo stadio di San Siro. Un sì però a 16 condizioni. Prima fra tutte: non abbattere il Meazza, optando invece per una riqualificazione, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’edificio esistente.

