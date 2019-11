Giorgia Meloni diventa hitmaker grazie alla comunità Lgbt. I nostri 10 meme preferiti

Una parte del suo discorso all’evento “Orgoglio Italiano” di piazza S. Giovanni è diventata la base per un balletto ottimo per i dj set

I nerd della politica e gli appassionati di social non possono dimenticarla. Febbraio 2019, Ollolanda. Il compositore Fabio CeLenza prende un discorso di Giorgia Meloni, lo accompagna con una base di chitarra e lo trasforma in una canzone. La formula della viralità è risolta, il video della canzone viene condiviso anche sui social della stessa Meloni.

Ora una nuova hit: Genitore 1 – Genitore 2. Questa volta una parte del suo discorso all’evento Orgoglio Italiano di piazza S. Giovanni è diventata la base per un balletto ottimo per i dj set. Potrebbe sembrare un altro cortocircuito come Ollolanda, ma forse questa volta c’è qualcosa in più.

Per capire meglio cosa è successo, bisogna guardare alla storia del movimento Lgbt. Nel Regno Unito dei primi anni ’80, una delle parole con cui venivano apostrofati i gay era «pervertiti». Come ha ricordato il film Pride di Matthew Warchus il movimento Lgbt non ha combattuto quella parola, ma l’ha fatta propria, trasformandola in inno.

La stessa cosa è avvenuta con il discorso di Giorgia Meloni, in cui si scaglia contro la definizione «Genitore 1 – Genitore 2». Un attacco al mondo Lgbt che è stato ribaltato. Tommaso Zorzi, protagonisti del docu-reality Riccanza e influencer, ha lanciato la #iosonogiorgiachallenge, in cui invitava i suoi quasi 500mila follower ha urlare «Io sono Giorgia» in qualsiasi contesto.

E poi ha iniziato a diffondersi il discorso remixato in chiave dance, montato su scene di balletti di qualsiasi tipo, da Rihanna a Achille Lauro passando dall’irrinunciabile K Pop. Il sito Non è Grindr, che si occupa di tematiche Lgbt, ha definito questa operazione con una formula: «La comunità LGBT+ ha reso queer la Meloni».

Breve rassegna di meme su «Genitore 1 – Genitore 2»

Coordinazione perfetta

non penso nessun’altro l’abbia ancora fatto con questo video HAHAH

guardate come vanno a tempo con genitore 1 genitore 2 vi pregoooo HAHAHAH pic.twitter.com/ofD3Sga6BA — 𝒢𝒶𝒾𝒶‎✪ (@lostinreality01) November 4, 2019

Alla portata di tutti

Dua Lipa said

GENITORE 1 GENITORE 2 1 1 e 2 2

IO SONO UNA DONNA,SONO UNA MADRE pic.twitter.com/WuhW3TrWt5 — ©hia®a‽ (@imnokia_) November 4, 2019

Oppa Meloni Style

voglio che i passi di fancy siano la coreo ufficiale di "genitore 1 genitore 2 genitore 1 genitore 2 1 1 e 2 1 1 1 e 2"#FancyGiorgiapic.twitter.com/hnZRVkEhVT — 𝖆𝖊𝖗𝖎𝖘 ⎈ (@darkhyvn) November 3, 2019

Forse poco a ritmo, ma perchè privarcene?

OK ORA POSSO ANDARE A STUDIARE



GENITORE 1 GENITORE 2 112112 pic.twitter.com/c48BkTfick — A🎈 (@hoisogniappesi) November 4, 2019

Ballo sul posto

Non mi riprendo pic.twitter.com/syZ81BspxA — Rossy de Parma (@diconoRoss) November 3, 2019

«Voglio una vita così»

Penso che tutti abbiate bisogno di un Achille Lauro che balla su VOGLIONO CHE SIAMO GENITORE UNO GENITORE DUE GENITORE UNO GENITORE DUE UNO UNO DUE UNO UNO UNO DUE GENITORE UNO GENITORE DUE GENITORE UNO GENITORE DUE IO SONO GIORGIA SONO UNA DONNA SONO UNA MADRE SONO CRISTIANA pic.twitter.com/sXB9PvSJw2 — "Penso "Finalmente"" (@lainil_) November 3, 2019

Anche qui, Joker

E dopo Rihanna che balla sulle note di #iosonogiorgia che fai,ti privi di #Joker ? Eccerto che no. pic.twitter.com/gAfrB4EKFg — 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒂🧞‍♂️ (@oldscents) November 4, 2019

Baby Dance!

Disney Version

Forse la migliore

Leggi anche: