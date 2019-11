Roma, incendio alla Pecora Elettrica. Legame con altro rogo in zona? Sospetti su vendetta dei pusher – Il video

Dalle prime ipotesi degli inquirenti, potrebbe esserci un collegamento tra i due incendi alla libreria antifascista La Pecora elettrica, l’ultimo questa notte, e quello divampato quasi un mese fa nel locale di fronte.

Tra le piste emerse quella secondo cui i due locali, gli unici aperti la sera, possano avere disturbato un giro di spaccio nel parco adiacente.

L’incendio e le reazioni

«L’odore della cenere dei libri è la cosa peggiore, è come avere un flashback». Valerio lavora da circa un anno e mezzo – «tra un incendio e l’altro, con le pause di mezzo, potrei sbagliarmi», dice – alla Pecora Elettrica, libreria bistrot dichiaratamente antifascista di Centocelle, quartiere della periferia romana.

Qui, verso le 3 della notte scorsa, tra il 5 e il 6 novembre, il negozio è stato dato alle fiamme per la seconda volta e le fiamme hanno distrutto il locale. Il primo incendio risale al 25 aprile scorso.

Domani, la libreria avrebbe riaperto: una festa con brindisi e libri per riprendersi dall’incendio di sei mesi fa, con tanto di evento creato su Facebook per attrarre il maggior numero di persone.

Daniele, il gestore della libreria, non vuole parlare: «Non ho nulla da dire, a parlare ora dovranno pensarci le istituzioni. Hanno dato fuoco a questo luogo per due volte in pochi mesi. Dov’erano le istituzioni? Dove sono ora?».

«Questa è una dichiarazione di guerra», dice Christian Raimo, assessore alla Cultura del III Municipio a Roma, «ed è giusto che le istituzioni rispondano con la stessa moneta. È un attentato gravissimo, in un luogo diventato fondamentale per il quartiere, le famiglie e la gente di passaggio».

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli investigatori hanno trovato tracce di liquido infiammabile in prossimità della libreria.

In tarda mattinata è arrivato alla Pecora Elettrica anche il presidente del Municipio, Giovanni Boccuzzi, del Movimento Cinque stelle. Pochi attimi di proteste e malumori hanno poi lasciato spazio al dialogo, nonostante la perplessità manifestata da alcuni cittadini che dicono di non sentirsi al sicuro.

È attesa nelle prossime ore in procura la prima informativa dei carabinieri della Compagnia Roma Casilina sull’incendio. I pm romani apriranno dunque formalmente un fascicolo di indagine per il reato di incendio doloso.

La politica

Scortato dai carabinieri e dalla scorta si fa largo tra la gente il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini: «Il fatto che ci sia stato un ulteriore attentato è di una gravità assoluta. Quando si bruciano i libri è terribile e questa libreria era impegnata sui temi dei diritti e dell’antifascismo, ha dichiarato, sottolineando come episodi di questa natura necessitino di un tempestivo intervento delle istituzioni, del Comune e dello Stato».

«Inquietante l’ennesimo rogo alla libreria La Pecora Elettrica a Roma – scrive la sindaca Virginia Raggi su Twitter – Se fosse confermato l’atto doloso sarebbe estremamente grave. Vicina ai proprietari, si faccia subito chiarezza!».

Dalle istituzioni, arriva anche una nota di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd: «È evidente che l’ottimo lavoro di presidio di un territorio difficile che la libreria svolge da anni, dà fastidio», ha scritto.

E ha poi aggiunto: «Non possiamo certo permettere che realtà come questa vengano costantemente intimidite, per questo scriverò oggi stesso al prefetto di Roma Gerarda Pantalone, per rappresentarle la gravità della situazione e chiederle un intervento tempestivo».

Foto e video: Giulia Marchina

