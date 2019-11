Brescia, shock Cellino: «Balotelli è nero, sta lavorando per schiarirsi». Poi rettifica: «Era una battuta a titolo di paradosso»

Così il presidente in Lega Calcio tra lo sconcerto dei presenti. Poi la rettifica sul sito della squadra

È un fiume in piena Massimo Cellino in Lega Calcio. E va oltre quando al presidente del Brescia chiedono di Balotelli: «Cosa devo dirvi? – risponde Cellino -. È nero, ma sta lavorando per schiarirsi e ha molte difficoltà».

Sconcerto tra i presenti, poi Cellino aggiunge: «Non ho preso Mario per farmi pubblicità, ma perché in questo mondo del calcio può ancora dire qualcosa».

«L’ho preso sognando che fosse un valore aggiunto, ma non speravo assolutamente che fosse quello che doveva salvare la squadra. L’ho detto anche a lui. Altrimenti giocheremmo uno contro undici. Dobbiamo parlarne il meno possibile e spegnere questi social. Sono la bestia del 2000».

E le parole del presidente del Brescia non sono passate in sordina e contro Cellino si sono scatenate accuse di razzismo. La società ha successivamente pubblicato un comunicato stampa in cui viene dichiarato che che l’uscita del patron del Brescia sia stata «una battuta a titolo di paradosso, palesemente fraintesa, rilasciata nel tentativo di sdrammatizzare un’esposizione mediatica eccessiva e con l’intento di proteggere il giocatore stesso».

