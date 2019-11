Lutto per Raoul Bova, morta la mamma. Il ricordo su Instagram: «Mi piace ricordarti così»

Una foto in bianco e nero, stretti in un abbraccio, sorridenti in sella a una Harley Davidson. È così che Raoul Bova ha deciso di annunciare la scomparsa di sua madre Rosa. «Mi piace ricordarti così mammina mia… risate, abbracci e fiori», scrive l’attore sul proprio profilo Instagram.

Anche la compagna di Bova, Rocio Munoz Morales, ha voluto dedicare un post alla scomparsa della signora Rosa Bova: «Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock’ … come dicevo sempre io».

Un lutto che arriva a quasi due anni dalla scomparsa del padre, morto a inizio 2018. «Mio papà – ricordava l’attore – è riuscito a trovare un equilibrio zen. Viveva in campagna coltivando e facendo l’orto con le sue caprette, stava bene, viveva da solo. Lui per me era un pilastro, non parlarci più mi ha fatto molto male».

