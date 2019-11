Migranti, 7 persone della Alan Kurdi (tra cui 3 bimbi) evacuate a Lampedusa

Sette persone – quattro adulti, due neonati e un bambino piccolo – sono stati evacuati questa mattina dalla Alan Kurdi, la nave dell’ong Sea Eye, e trasferiti a Lampedusa.

A darne notizia è la stessa ong, ricordando che due dei piccoli evacuati hanno solo 4 e 8 settimane, e il terzo ha 18 mesi.

In the morning, the maritime rescue coordination centre Rome agreed to transfer seven people to #Lampedusa.



There are still another 77 rescued persons on board the #ALANKURDI waiting for a safe port.