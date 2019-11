Omicidio Caruana Galizia, il premier maltese Joseph Muscat si dimetterà entro il 18 gennaio

Il Partito laburista è pronto a votare per un nuovo leader e primo ministro. L’8 gennaio inizieranno le consultazioni per decidere la successione

Il premier di Malta Joseph Muscat si dimetterà. A dare la notizia sono il quotidiano locale Malta Independent e il Times of Malta, che spiegano come il Partito laburista sia pronto a votare per un nuovo leader e primo ministro entro il 18 gennaio.

Non è chiaro se Muscat rimarrà in carica fino a quella data. Quel che pare certo è che l’8 gennaio inizieranno le consultazioni all’interno del partito per decidere la successione.

Appena poche ore fa, in un comunicato diffuso il 29 novembre, palazzo Castille – sede del governo – annunciava che Muscat sarebbe rimasto «concentrato sulle priorità del Paese» fino a quando non sarebbe stato chiuso «uno dei più grandi casi criminali della sua storia».

Il premier è sotto pressione per il fatto che il suo braccio destro, l’ormai ex capo di gabinetto Keith Schembri, era presente a diversi incontri tra i servizi segreti e il premier, nei quali si era parlato dell’imprenditore Yorgen Fenech (titolare del fondo segreto 17 Black) come il principale sospetto nella morte della giornalista Daphne Caruana Galizia.

L’ong maltese Repubblika ha convocato per le 16 del 1 dicembre, sotto la sede del Parlamento, una nuova manifestazione di protesta, l’ottava da quando l’indagine sull’assassinio Caruana ha coinvolto le più alte sfere del governo e dell’imprenditoria maltesi.

In quella avvenuta la sera del 29 novembre, migliaia di persone hanno riempito la grande piazza davanti all’Auberge de Castille, sede del governo a La Valletta, chiedendo le dimissioni di Muscat.

