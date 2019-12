Greta Thunberg verso la COP 25 di Madrid. Il tweet a poca distanza dalla costa: «Entrando a Lisbona»

L’attivista svedese ha attraversato l’Atlantico a bordo di un catamarano per partecipare al summit Onu sul clima in programma in Spagna

Greta Thunberg sta arrivando. L’attivista svedese di ritorno dagli Stati Uniti per partecipare al summit Onu sul clima COP 25 dovrebbe essere tra poco su terra ferma a giudicare dalle foto postate sui suoi canali social.

Il suo arrivo a Lisbona era previsto per martedì mattina e così è stato. Prima ancora dell’alba la giovane attivista ha pubblicato su Twitter una foto della città portoghese illuminata.

Uno scatto al quale sono seguiti altre foto che la mostrano sorridente mentre si avvicina alla sua meta e del catamarano di 48 piedi La Vagabonde su cui ha fatto la traversata.

La conferenza Onu (iniziata lunedì) inizialmente doveva svolgersi in Brasile, ma dopo l’elezione di Jair Bolsonaro e gli scontri tra il presidente brasiliano e gli ambientalisti per gli incendi in Amazzonia è stata spostata in Cile. Le rivolte interne cilene però hanno costretto gli organizzatori a rifugiarsi in Spagna.

L’attivista – che aveva attraversato l’Atlantico in compagnia del Principe Casiraghi – è stata dunque costretta a cercare un altro mezzo per attraversare di nuovo l’Oceano e tornare in Europa per non mancare il summit sul cambiamento climatico. Ovviamente a bordo di un mezzo il meno inquinante possibile.

Immagine di copertina – Twitter

