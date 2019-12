Mes: la bozza del trattato era pubblica dal 15 giugno e linkata su Twitter

In un’intervista a Radio Radio del 2 dicembre 2019 il deputato leghista Claudio Borghi sostiene che il 15 giugno il testo del Mes era stato reso noto a sole 4 persone – tra questi il senatore Bagnai della Lega – in una stanza in assoluta segretezza e con il divieto di diffonderlo prendendo appunti o scattando fotografie. Una scena da film che metterebbe in cattiva luce il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma che di fatto conferma che la Lega era a conoscenza di tutto.

Risulta, come spiegato da Nextquotidiano, che il testo del Mes era pubblico, scaricabile e consultabile da qualunque cittadino europeo in possesso di una connessione Internet. Dove era possibile scaricarlo? Dal sito del Mes.

L’account Twitter ufficiale del Mes aveva pubblicato proprio il 15 giugno 2019, data dell’incontro blindato raccontato da Borghi, il link diretto al testo del documento – e altro – aggiornato in quella data:

1/2 Revised draft of the #ESM Treaty as agreed by the #Eurogroup https://consilium.europa.eu/media/39772/revised-esm-treaty-2.pdf

Il tweet del Mes con la bozza in chiaro.

Un passaggio non di poco conto, perché bastava dunque seguire l’account Twitter del Mes per leggere la bozza del trattato e studiarla a partire dal giorno indicato da Borghi.