“Italexit”: su Twitter il motto dei sovranisti che criticano il Mes

Sovranisti all’arrembaggio contro il Mes (il meccanismo europeo di stabilità) al grido – sarebbe meglio dire: all’hashtag – di “Italexit”. Non è il titolo di un saggio né di un film, ma è quello che sta accadendo nelle ultime ore su Twitter a proposito del documento che era reperibile già da quest’estate sui siti internet e sui social.

Per molti di loro il fondo salva-Stati metterebbe a repentaglio la sovranità dello Stato italiano e minerebbe la sua credibilità. Per questo motivo, in migliaia – paiono superati i dieci mila utenti – invocano la sollevazione popolare con tanto di uscita dall’Unione europea e abbandono della moneta unica.

Per farlo, sulla falsa riga degli eventi che riguardano la Brexit, e cioè l’uscita del Regno Unito dall’Ue, gli utenti italiani cinguettano proponendo l’hashtag “Italexit” – entrato anche in trend sulla piattaforma nella giornata di ieri, 3 dicembre.

Una mossa che ha quantomeno del controsenso, se si pensa che è stato preso in prestito un termine anglofono per rivendicare l’italianità.

