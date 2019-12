Chiusa la Torre Eiffel: ancora scioperi a Parigi

Sciopero nazionale, dimostrazioni a Parigi, 254 tra marce e raduni in tutto il paese per la giornata di oggi, 4 dicembre. Il periodo di turbolenza della Francia si prolunga, coinvolgendo perfino i monumenti più simbolici: anche i dipendenti della Torre Eiffel scioperano, unendosi alla grande manifestazione sindacale della capitale – con loro ci saranno anche, insegnanti, studenti, personale medico e forze dell’ordine non in servizio. Oltre alla Torre, quindi, chiuse anche le scuole e immobilizzato il trasporto che è fermo al 90%.

È il più grande sciopero del settore pubblico dal 1995: il 5 dicembre di quell’anno la protesta di piazza fece cadere il governo Juppè. Anche in quel caso, la ragione della rabbia e del malumore dei cittadini francesci era una riforma pensonistica. Quella di Macron, elemento fondamentale della sua presidenza, andrebbe ad accorpare 42 regimi pensionistici statali in uno, ma i sindacati trovano che il sistema preveda troppe approssimazioni e penalizzi i lavori pesanti.

The Operator notes planned Protests in #Paris , #France . Unions will stage anti-pension protests at multiple locations on December 5. Residents/Travelers are advised to avoid given area’s due to heightened security and localized traffic disruptions. pic.twitter.com/exbic1TC6n