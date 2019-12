Le Sardine nuotano in sette piazze: i flash mob in corso da Trento a Siracusa – Le foto

Le sardine sbarcano a Trento: piazza Duomo si sta trasformando «in un mare accogliente, colorato, inclusivo, vivace e rispettoso per dimostrare a tutti che anche la nostra città non abbocca». Al momento i manifestanti sarebbero già 3mila.

Sardine a Trento | Facebook

Almeno 3mila sardine a Trento

Per Lorenzo Lanfranco, uno degli organizzatori, «questa piazza é una bellissima prova di partecipazione, che é uno dei nostri principi fondamentali. Poi c’é il rispetto, quello che troppo spesso vediamo essere assente in certa politica. Noi siamo contro l’odio e contro chi al dialogo contrappone violenza fisica e verbale. E qui, in qualche modo, stiamo facendo politica».

Sardine a Trento | Facebook

Lo slogan ufficiale è «Il Trentino non abbocca». Contro il sovranismo e le politiche promosse dal leader della Lega Matteo Salvini, le sardine – senza simboli né bandiere di partito (solo «tante splendide sardine colorate e personalizzate») – intendono contrapporsi a chi «fomenta odio e discriminazioni»: «Dimostreremo così quello che siamo realmente: accoglienti, creativi e solidali. E i valori che vogliamo difendere».

Previste anche le canzoni: «Bella ciao», «La libertà» di Giorgio Gaber ed «Europa canta» un mix tra inno d’Italia, inno alla gioia in omaggio all’Europa e l’inno al Trentino.

Sardine a Trento | Facebook

Le sardine in altre sei città

Non solo Trento, stasera le sardine «nuoteranno» anche a Siena, Siracusa, Sanremo, Salerno, Alessandria e Belluno.

Siena

Sardine a Siena | Facebook

Sono oltre 1.500 le sardine, provenienti da tutta la provincia ma anche fuori regione, che si sono date appuntamento in piazza Duomo a Siena. I partecipanti hanno scandito lo slogan «Siena si slega» e mostrato striscioni e cartelli colorati con le sagome di sardine di cartone in primo piano e «Bella ciao» come colonna sonora.

«Chiediamo il ritorno a una politica seria che sia al servizio dei cittadini, perché è ingiusto che siano sempre i cittadini al servizio della politica. Siamo pronti a riportare la costituzione nelle piazze» ha detto Mattia Ciappi, studente di 20 anni di Giurisprudenza, tra i promotori della manifestazione delle sardine a Siena.

Sardine a Siena | Facebook

«Vogliamo una politica che cambi anche il suo linguaggio, le sue forme la sua retorica – ha aggiunto – perché ci siamo stufati dei gattini con Salvini e dei remix della Meloni. Alla maggioranza diciamo che deve rendersi conto del messaggio che stiamo portando avanti e di non trascurarci, poi vedremo quali saranno gli sviluppi politici».

