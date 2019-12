Tre scimmie, con polemica. La Lega Serie A ha scelto la sua campagna contro il razzismo

Forse l’idea era quella di trasformare un insulto in una bandiera. Cambiare il punto di vista di quel «Scimmia!» usato per offendere i calciatori con origini africane e trasformarlo in «Siamo tutti scimmie!». Il risultato, però, non è stato un granché.

Nella sua sede di Milano la Lega serie A ha esposto tre opere disegnate dall’illustratore Simone Fugazzotto, artista milanese che utilizza spesso i primati come soggetti delle sue opere. Si legge nella presentazione della sua mostra alla The Ab Factory di Cagliari che la figura della scimmia è:

«Un esempio dell’armonia nella quale è possibile coesistere con la natura, un modello di semplicità e integrità».

Fugazzotto ha partecipato alla presentazione di opere alla sede della Lega serie A a Milano. Le sue tre tavole hanno tutte fattezze diverse: una ha tratti asiatici, un’altra caucasici e l’ultima africani. Il loro volto è circondato da maschere che sembrano riprendere gli esagoni dei palloni da calcio. Ed è lo stesso Fugazzotto a spiegare l’obiettivo delle sue opere.

La scimmia diventa, a mio modo di vedere, la scintilla per insegnare a tutti che non c’è differenza. Non è che uno è uomo e l’altro e scimmia. A questo punto siamo tutti scimmie, se proprio ci tengono tanto a dire a un nero che è una scimmia. Tutto qua.

Non tutti però hanno colto l’intuizione del disegnatore. E così sui social, soprattutto su Twitter, sono arrivate anche le prime critiche.

