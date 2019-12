Zalone, Heather Parisi contro l’ “immigrato”: «Solo luoghi comuni, niente di ironico»

Checco Zalone torna con il suo quinto film, in uscita nelle sale il primo gennaio 2020. E per l’occasione il comico pugliese ha rilasciato l’immigrato, la canzone che fa da colonna sonora alla sua prima pellicola da regista: Tolo Tolo.

Nel video Checco Zalone è alle prese con un immigrato onnipresente che lo perseguita di continuo nel tentativo di farsi dare una monetina: «All’uscita del supermercato ti ho incontrato; al distributore di benzina, monetina; al semaforo sul parabrezza, c’è una mano nera con la pezza», canta Zalone.

Come tutte le sue pellicole, Zalone usa un’ironia graffiante e volutamente ignorante come specchio dell’Italia di oggi. Il film si concentra sul fenomeno dell’immigrazione e sulla sua percezione da parte dell’italiano medio. Ma la canzone ha già scatenato molte polemiche tra chi condivide l’ironia e chi la ritiene invece discriminatoria.

L'immigrato di #CheccoZalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l'ironia è altro, l'ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism — Heather Parisi (@heather_parisi) December 14, 2019

Tra i critici al videoclip c’è anche la ballerina Heather Parisi: «L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune».

Io ballerina tu Tarzan è il massimo che può scrivere una ballerina USA? Non è discriminante valutare i pensieri non per il loro contenuto, ma per chi sei, cosa indossi, il tuo accento? Ridurre ognuno a stereotipo culturale è la più grande pigrizia mentale. https://t.co/xRa1sbarLv pic.twitter.com/gXkoenBYt0 — Heather Parisi (@heather_parisi) December 15, 2019

Sul suo sito ufficiale la ballerina ha attaccato duramente l’ultimo lavoro dell’attore: «Non è discriminante l’idea che i tuoi pensieri siano valutati non già per il loro contenuto ma per chi sei, cosa fai, cosa indossi o la pronuncia che hai? Ridurre ciascuna persona a uno stereotipo culturale, è la più grande pigrizia mentale dei nostri tempi. Io rivendico il diritto di ciascuno di essere libero di esprimere i propri pensieri senza censure, ma anche senza pregiudizi. E non esistono diritti di lesa maestà quando si esprime un pensiero».

Scusaci Checco: siamo diventati un paese che non capisce le battute, che ha perso il senso dell’umorismo e il senso del ridicolo. La cosa peggiore è la frase “se non l’abbiamo capita in tanti avremo qualche ragione”.

Come se i deficienti, per definizione, debbano essere pochi. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) December 14, 2019

Nel vespaio di polemiche, a difesa invece di Zalone è intervenuto il comico Luca Bizzarri: «Scusaci Checco: siamo diventati un paese che non capisce le battute, che ha perso il senso dell’umorismo e il senso del ridicolo. La cosa peggiore è la frase “se non l’abbiamo capita in tanti avremo qualche ragione”. Come se i deficienti, per definizione, debbano essere pochi».

