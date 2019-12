Maltempo a Roma, un albero cade sul cortile di una scuola materna della Balduina

«Se fosse accaduto in una normale giornata di attività scolastica sarebbe potuta accadere una vera strage», denuncia il consigliere regionale Pd del Lazio Eugenio Patanè

Un grosso albero di un palazzo residenziale della Balduina, quartiere a nord di Roma, è caduto sul cortile della scuola materna Cesare Nobili, alle 9 di questa mattina, 22 dicembre. La scuola per l’infanzia in via Biasucci, che ospita bambini dai 3 ai 6 anni, si trova all’interno dell’istituto comprensivo Ovidio.

Cadendo il pino ha sfondato il muro e distrutto alcune auto parcheggiate di fronte alla scuola. «Se fosse accaduto in una normale giornata di attività scolastica sarebbe potuta accadere una vera strage», denuncia il consigliere regionale Pd del Lazio Eugenio Patanè, «in quel cortile i bambini svolgono le attività ricreative tutti i giorni».

Il crollo alla Balduina non è isolato: nella notte del 21 dicembre, a causa del maltempo, si sono verificati nella capitale crolli anche sulla Colombo e in viale Marconi.

Intanto, a Napoli un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni e in tutt’Italia l’ondata di maltempo ha provocato ingenti danni.

Leggi anche: