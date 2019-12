Governo, Conte: «Raggiunti obiettivi, ora maratona di 3 anni. Due ministri al posto di Fioramonti» – La diretta

Come ogni anno, l’Ordine dei giornalisti e l’associazione Stampa parlamentare, hanno organizzato la tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio per tracciare un bilancio sull’operato dell’esecutivo e non solo. Tutti i media accreditati sono stati convocati alle 11. Per Giuseppe Conte è la seconda volta, la prima a villa Madama. Il colloquio con la stampa arriva in un momento teso per la maggioranza. Tensione riaccesa dopo le dimissioni del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti e la polemica sul suo successore.

Emergenza giovani

«Dobbiamo lavorare con metodo. A gennaio eravamo al 32 per cento di disoccupazione giovanile a otto re il 27. Qualche piccolo segnale c’è. Dobbiamo lavorare con il nuovo ministro per fare rientrare i nostri giovani dall’estero e per farli restare al sud».

E Sulle elezioni: «Le forze politiche della maggioranza non sono in campagna elettorale continua. Le amministrative non saranno un referendum sul governo».

Irpef, Iva e Flat tax

«Rimodulazione IVA non è dall’ordine del giorno. Flat tax va rispettato principio costituzionale di progressione. A gennaio i nomi dell’agenzia delle entrate. Una frammentazione delle forze politiche che fanno parte della maggioranza non ci fa bene, dice sui 5 stelle. L’invito è ad alimentare il dibattito interno. Io invece non ho velleità di avere un partito o una corrente. Non é negli impegni che ho assunto nei confronti degli italiani. Appello ai parlamentari: rimanete nelle forze in cui siete. Se ci sono manifestazioni di dissenso alimentate il dibattito interno ma dare vita a nuovi gruppi non contribuisce, anzi rischia di destabilizzare».

Conte ha annunciato due nuovi ministri nel governo al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti. La sottosegretaria Lucia Azzolina diverrà ministra della scuola. Gaetano Manfredi sarà ministro dell’Università e della Ricerca.

«Bisogna confrontarsi. Leggiamo sui giornali che il dialogo diventa conflitto. In realtà il dialogo è anche acceso ma mai litigio fine a se stesso. Rivendico il metodo del confronto. Tutte le forze politiche hanno contribuito alla manovra, tutti contribuiscono alla nostra azione politica. Non ho mai litigato su poltrone o altro. I nostri vertici servono per il confronto che ci consente di mettere a fuoco l’interesse generale. Sono sempre più innamorato di questo paese e orgoglioso di esserne il presidente del consiglio. C’è un metodo, quello di fare sistema. Lo abbiamo sperimentato con Genova: doveva essere occasione di riscatto per la comunità ligure e l’Italia tutta. In 20 mesi riusciremo a realizzare un ponte che é un gioiello di modernità. Stiamo realizzando il modello Italia anche per l’ex Ilva e a breve torneremo con proposte. Lavoriamo meglio quando lavoriamo come squadra.Voglio sempre più coinvolte le forze parlamentari nel dialogo col governo. Anche l’opposizione potrà fornire indicazioni utili. Chiedo poi uno sforzo a tutti i cittadini: dobbiamo essere all’altezza di essere italiani. Ringrazio Fioramonti per quello che ha fatto. Abbiamo la necessità di rilanciare ricerca e università. Per la prima volta introdurremo nel 2020 l’agenzia nazionale per la ricerca. Eravamo gli unici a non averla. Dobbiamo fare sforzi in più. Mi impegno personalmente a rilanciare un piano per i ricercatori e per il diritto allo studio. Mi sono convinto quindi e ne ho parlato anche alle forze di maggioranza che la cosa migliore sia separare il comparto Scuola da quello dell’Università e ricerca: Sottosegretaria Azzolina ministra della Scuola. E Gaetano Manfredi ministro Università e Ricerca».

«Dobbiamo migliorare il metodo sulle infrastrutture. Quello che abbiamo visto fino a qui non ci piace affatto. Dobbiamo rilanciare un piano strutturale anche per il Sud. Una componente essenziale ê quello di incrementare e potenziare le infrastrutture anche viarie. Vogliamo colmare il divario Nord Sud. Non siamo così velleitari da dire che con il nostro governo porremo fine al divario. Ma se riusciamo a rilanciare il sud, il vantaggio sarà per tutto il paese. D’ora in poi il 34 per cento della spesa pubblica sarà destinato a priori al sud».

«Anche il progetto sull’autonomia, su cui il confronto è aperto, partiamo da un fondo di perequazione che dovrà colmare il divario tra le zone più e meno avvantaggiate. Non vogliamo promettere cose irrealizzabili. I nostri 29 punti sono obiettivi concreti e che a gennaio ordineremo per priorità. Vogliamo rivolgerci come una squadra a tutti i cittadini. La politica deve essere credibile. Senza proclami, senza gesti eclatanti».

«Abbiamo 29 punti ambizioni elaborati nella formazione del governo. Gennaio sarà l’occasione per fermarsi e riflettere con le altre forze politiche per rilanciare l’azione di governo. Dobbiamo scegliere una lista di priorità, una tabella cronologica che é politica. Vogliamo snellire la macchina burocratica. Ai cittadini dico nessuno puó illuderci che sia una riforma facile. Sarà una riforma che scontenterá molti».

«Dovremo continuare per velocizzare i processi. Abbiamo già varato una legge delega per l’abbreviazione della giustizia civile e stiamo lavorando su quella penale. Il mio obiettivo nella giustizia tributaria poi è ambizioso: ridurla di un grado di giudizio. Due sono sufficienti».

«Dobbiamo poi rilanciare e riorganizzare il sistema fiscale semplificando e riducendo le aliquote e abbassando la pressione fiscale. Tutti i governi hanno sempre preannunciato lo stesso obiettivo. Realisticamente vi dico che se non vogliamo mandare il paese in bancarotta ed esporlo ha una procedura di infrazione che vi farebbe molto male dobbiamo lavorare con serietà. E lottare contro l’evasione fiscale. È un furto che svantaggia i cittadini onesti. Per questo dobbiamo pagare tutti. E recuperare il sommerso».

«Costretti a correre i 100 metri. Avevamo il compito si reperire i 23 miliardi per disinnescare l’uva. Abbiamo raggiunto gli obiettivi e siamo andati oltre: abbiamo già iniziato a realizzare le riforme per cui ci siamo impegnati di fronte ai cittadini nelle sedi previste».

«Abbiamo davanti a noi una maratona di tre anni. Non andremo lenti ma potremo programmare meglio le nostre iniziative di governo e improntare il piano riformatore che i cittadini chiedono».

