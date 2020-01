Salvini persevera: la frecciatina al discorso di Mattarella in diretta su Facebook

Ha taciuto davanti ai fischi rivolti al presidente della Repubblica durante un suo comizio, ha ignorato la conseguente campagna sui social per “boicottare” il discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Ma è in serata, a poche ore dall’inizio del nuovo anno, che è arrivata da parte di Matteo Salvini una frecciatina più o meno velata alle parole del Capo dello Stato.

Senza mai citare il presidente della Repubblica, il leader della Lega però ha definito «melliflui, incolori, indolori, insapori» alcuni discorsi che si fanno a Capodanno. Definizioni che in molti hanno pensato possano riferirsi proprio al discorso del Presidente di qualche ora prima.

«Magari le mie sono parole scomode, magari a Capodanno bisogna fare discorsi più melliflui, più incolori, più indolori, più insapori, ma o facciamo in fretta o questo Paese si spegne, o facciamo in fretta ad aiutare le famiglie a costruirsi un futuro e i giovani ad avere un lavoro stabile o fra 30 anni il discorso di Capodanno lo farà qualcuno che vive in un Paese desertificato».

L’endorsement al discorso di Mattarella

Se Salvini si riferisse davvero al Capo dello Stato nella sua diretta non è possibile saperlo con certezza. È evidente, invece, che l’ex ministro non abbia elogiato pubblicamente il Presidente dopo il suo discorso come hanno fatto quasi tutti i leader dei principali partiti tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia.

«Dal presidente Mattarella un discorso di alto profilo con obiettivi ambiziosi che purtroppo si scontrano con la mediocre quotidianità di un governo incapace di dare risposte positive» ha detto Giorgia Meloni.

«Un discorso augurale, quello del presidente della Repubblica, capace di cogliere gli elementi di positività nella realtà del nostro Paese e le ragioni per stare uniti al di là delle contrapposizioni politiche e per guardare con ottimismo, nonostante tutto, al domani. È quanto dovrebbe saper fare la politica, in Italia troppo spesso avvelenata dallo scontro fra fazioni e dal linguaggio dell’odio e del disfattismo» ha commentato con un post su Facebook Silvio Berlusconi.

«Nel suo discorso, il presidente Mattarella ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme per consegnare un Paese migliore ai nostri figli. È un compito impegnativo, ma è un compito alla nostra portata. L’importante è che ciascuno di noi, nell’ambito del proprio ruolo, della propria competenza, in base alla rispettiva responsabilità, si impegni in questa direzione e non perda di vista questa finalità» ha scritto su Facebook Giuseppe Conte.

