Iran, nuovo scontro sul nucleare. Germania, Francia e Regno Unito avviano il meccanismo di risoluzione delle dispute

«Siamo rimasti senza altra scelta, visto le azioni dell’Iran». Così Francia, Germania e Gran Bretagna tornano a sfidare il paese degli Ayatollah sul nucleare, accusandolo di aver «violato l’accordo» siglato dall’ex presidente americano Barack Obama nel 2015, con cui l’Iran si impegnava a rallentare il processo d’arricchimento dell’uranio in cambio di un alleggerimento delle sanzioni economiche.

Accordo che per mesi avevano difeso, dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di lasciarlo alle spalle nel maggio del 2018. Adesso, però, i tre paesi europei hanno deciso – come si legge nella dichiarazione congiunta – di voler avviare il meccanismo di risoluzione delle dispute.

In light of the Iranian non compliance with the nuclear agreement, Germany, France and Great Britain have triggered the Dispute Resolution Mechanism within the framework of the #JCPoA.



➡ joint statement of the three Foreign Ministers: https://t.co/SRmAXQ0RaF