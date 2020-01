«Il presidente non capisce niente di economia». Zelensky rifiuta le dimissioni del premier: «Voglio dargli una seconda possibilità»

Aveva presentato le sue dimissioni dopo la bufera scoppiata per un audio diffuso in rete in cui avrebbe criticato il presidente. Ma Volodymyr Zelensky ha detto di voler offrire al primo ministro Oleksiy Goncharuk una «seconda possibilità».

«Volodymyr ha una conoscenza molto primitiva dei processi economici, o comunque una conoscenza semplice», avrebbe detto Goncharuk durante una riunione informale tra alcuni ministri e alti funzionari della banca nazionale. La registrazione è finita sul canale YouTube “Come imbrogliare il presidente”, facendo scoppiare le polemiche.

Zelensky, pur ordinando di individuare tutte le persone coinvolte nella registrazione, ha rifiutato le dimissioni del suo premier. «Ho deciso di dare una possibilità a lei e al suo governo», ha detto Zelensky durante l’incontro con Goncharuk.

