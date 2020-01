Trump, impeachment: «È una sfacciata vendetta politica». Ma gli americani sono per il sì

Manca solo un giorno all’inizio dei dibattiti parlamentari per il processo dell’impeachment a Donald Trump. Nelle ultime ore, la Cnn ha pubblicato un sondaggio che dimostra come il 51% degli americani ritenga che il Senato dovrebbe condannare e destituire il presidente.

Il 45% dei cittadini statunitensi pensa invece che il Senato dovrebbe votare contro la condanna e la sua rimozione. Circa il 69%, inoltre, si è detto a favore della convocazione di testimoni che non hanno deposto alla Camera.

Intanto, Trump ha scelto i deputati repubblicani che lavoreranno col suo team «per combattere questo impeachment iperfazioso e senza fondamento». I deputati repubblicani indicati dalla Casa Bianca saranno di Doug Collins, Mike Johnson, Jim Jordan, Debbie Lesko, Mark Meadows, John Ratcliffe, Elise Stefanik e Lee Zeldin.

Nel nominarli, Trump si è detto «fiducioso che essi contribuiranno a concludere speditamente questa sfacciata vendetta politica per conto del popolo americano».

