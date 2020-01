Schumacher, la denuncia del tabloid Mirror contro i paparazzi-sciacalli: offerte foto «macabre» a 1 milione di sterline

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, vittima di un incidente sugli sci che da sei anni lo sta costringendo a una lunghissima cura riabilitativa, deve ora affrontare anche la spietatezza delle voci che lo accompagnano da quel tragico 29 dicembre 2013.

E così oggi il britannico Mirror ha fatto sapere che alcune immagini, definite macabre, catturate all’interno della villa in Svizzera dove vive l’ex campione di F1 sarebbero state prima rubate e poi offerte a una cifra clamorosa: 1 milione di sterline.

Da quel terribile giorno sulle Alpi francesi nessuna immagine o video dell’ex pilota tedesco è infatti mai circolata, «ma l’anno scorso – scrive oggi il tabloid – ci sono stati degli scatti presi di nascosto che mostrano Schumacher sdraiato a letto, a casa sua a Ginevra, in Svizzera. Foto che, in violazione del rigidissimo protocollo di riservatezza che ha da sempre accompagnato Schumacher in questi anni, furono poi portate fuori di casa da una persona sconosciuta».

L’autore o gli autori dell’esecrabile gesto avrebbero poi cercato di rivendere le foto per circa un milione di sterline. Il Mirror aggiunge anche che il mese scorso la moglie Corinna, venuta a conoscenza della cosa, ha invitato la polizia svizzera a intervenire, per bloccare eventuali pubblicazioni, coinvolgendo anche gli avvocati della famiglia per violazione della privacy del pilota.

