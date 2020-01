Migranti, Alarm Phone: «In 120 alla deriva nel Mediterraneo»

Alarm Phone, l’Ong che monitora le emergenze connesse ai flussi migratori, segnala che «più di 120 persone sono a rischio nel Mediterraneo: due imbarcazioni in pericolo nella zona Sar (Search and rescue, ricerca e soccorso, ndr) maltese ci hanno chiamato nel pomeriggio». Nell’annuncio arrivato attraverso un tweet si precisa che ci sono «80 persone su un’imbarcazione che ha finito carburante e altre 46 su un’altra imbarcazione. Le autorità sono state informate. I soccorsi sono necessari».

++ Oltre 120 persone a rischio nel #Med! ++ Due barche in pericolo nella zona SAR #Maltese ci hanno chiamato nel pomeriggio. Circa 80 persone sulla prima barca che sta esaurendo la benzina e circa 46 persone sulla seconda. Le autorità sono informate. Serve urgentemente soccorso! — Alarm Phone (@alarm_phone) January 25, 2020

Intanto sono 229 i naufraghi, tra cui almeno 32 minori, a bordo delle navi di due diverse Ong che li hanno messi in salvo nelle ultime ore. I migranti recuperati in mare dalla Ocean Viking sono 151 e ora la nave della Ong è in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro dove farli sbarcare. Durante l’ultimo salvataggio – operato da Sos Mediterranee al largo delle coste libiche – sono state recuperate in mare 59 persone in fuga dalla Libia e in difficoltà su una barca di legno.

🔴BREAKING: All’alba 59 persone sono state soccorse da un’imbarcazione di legno in pericolo dall’equipaggio di @SOSMedItalia ed #MSF. L’operazione di soccorso è iniziata circa alle 4 del mattino a 26 MN dalla costa libica. Sono ora 151 i sopravvissuti al sicuro sulla #OceanViking pic.twitter.com/Tvt6yNd4u5 — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) January 25, 2020

Naufraghi che a bordo della nave si sono aggiunti agli altri 94 migranti messi in salvo nelle ore precedenti: tra loro ci sono 32 minorenni che viaggiano da soli. Dieci di questi bambini non accompagnati hanno meno di 15 anni, il più giovane è un bimbo di 6 mesi. E tra le sopravvissute ci sono anche quattro donne incinte. Quando sono stati recuperati – secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa – i sopravvissuti erano deboli, in ipotermia, sofferenti per il mal di mare e “ricoperti” di carburante.

Altre 16 persone sono state invece recuperate dalla Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye: tre persone erano gravemente disidratate e sono state portate all’ospedale di bordo per le cure mediche. Si tratta del secondo salvataggio della ong e per questo adesso a bordo della Sea Eye ci sono in tutto 78 persone.

❗️BREAKING

The #ALANKURDI found the second boat in distress and rescued another 16 people.



Three people are severely dehydrated and were immediately taken to the on-board hospital for medical treatment.



We now have 78 people on board. pic.twitter.com/PN6uZeeiBX — sea-eye (@seaeyeorg) January 25, 2020

Nei giorni scorsi, dall’inizio del nuovo anno, la Ocean Viking aveva soccorso, sempre al largo della Libia, altri 39 migranti che sono stati poi portati a Pozzallo. Prima ancora altre 42 persone erano state salvate dalla Sea Watch 3 mentre si trovavano su un barcone nella zona di ricerca e soccorso maltese.

Immagine di repertorio – Un gommone carico di migranti soccorso dalla Ong Sea Eye il 5 luglio 2019 EPA/Fabian Heinz

