Coronavirus, i morti in Cina salgono a 56. Più di 2mila i casi di contagio

56 morti, oltre 2mila casi di coronavirus. Sale, ancora, il bilancio della diffusione del virus che viene dalla Cina. In una conferenza stampa, l’ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha appena confermato che ci sono stati 2.057 casi di coronavirus a livello globale.

Il ministro della Sanità nazionale cinese, Ma Xiaowei, spiega che l’ipotesi – scrive il Guardian – è che l’agente patogeno che causa il virus provenga da un animale selvatico e che 1.600 professionisti medici sono stati inviati a Wuhan per gestire il crescente numero di casi. La capacità di diffusione del virus, spiega anche, sembra diventare più forte e non sono neppure chiari i rischi della mutazione del virus. Il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni.

La Cina ha vietato gli autobus a lunga percorrenza tra le principali città, Pechino inclusa.

Divieto di commercio di animali selvatici

La Cina ha annunciato un divieto temporaneo – da oggi, domenica 26 gennaio – al commercio di animali selvatici mentre il Paese lotta per contenere l’epidemia di coronavirus che si ritiene sia stato generato in un mercato che vendeva animali selvatici come cibo.

L’allevamento, il trasporto o la vendita di tutte le specie di animali selvatici è vietato “dalla data dell’annuncio fino alla fine della situazione epidemica nazionale”, si legge in una direttiva congiunta di tre agenzie di alto livello, tra cui il ministero dell’Agricoltura, secondo quanto riporta l’agenzia France Press.

Nel frattempo gli Stati Uniti stanno organizzando un volo per evacuare i propri connazionali da Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato.

Il volo partirà martedì 28 gennaio dalla città di Wuhan e porterà i suoi passeggeri a San Francisco, ha scritto il dipartimento in una e-mail indirizzata agli americani in Cina, avvertendo che lo spazio per i privati cittadini sarà limitato. “Se non ci sarà posto per tutti, verrà data priorità agli individui a maggior rischio di coronavirus”, si legge nella nota sul loro sito web.

Sesto caso a Hong Kong

Hong Kong ora, scrive ancora il Guardian, ha un sesto caso confermato di coronavirus. IL paziente, che è stato ricoverato all’ospedale Ruttonjee nel distretto di Wan Chai di Hong Kong, aveva recentemente viaggiato a Wuhan su un treno ad alta velocità prima di tornare a Hong Kong.

In copertina EPA | Medici militari arrivano al Wuhan Tianhe Airport di Wuhan, nella provincia di Hubei, Cina, 25 gennaio 2020.

Leggi anche: