Facebook rimuove il video di Salvini che citofona alla famiglia italo tunisina: «incitamento all’odio»

Segnalato per incitamento all’odio, il video della citofonata di Matteo Salvini alla famiglia italo tunisina è stato rimosso

Nei giorni che precedevano il voto in Emilia Romagna Matteo Salvini aveva citofonato a una famiglia italo tunisina del quartiere Pilastro di Bologna accusandola infine di spacciare stupefacenti nel quartiere dove risiedono. Il tutto riportato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, video che oggi è stato rimosso dal social network per violazione delle regole della community. La motivazione? Incitamento all’odio.

La notifica di rimozione giunta a chi ha segnalato il video a Facebook per ottenerne la rimozione.

Un video (qui il link del post rimosso) che aveva fatto discutere, dalla storia della donna che aveva accompagnato Salvini nel quartiere alle accuse rivolte alla famiglia italo tunisina che l’ex ministro dell’Interno si era reso disponibile per porgere le scuse se provata la loro innocenza, ben sapendo che in Italia vige il principio costituzionale di non colpevolezza sino a condanna definitiva. Un gesto criticato anche dalla sua alleata, Giorgia Meloni, e dal capo della Polizia Franco Gabrielli: «No ai giustizieri porta a porta».

Segnalato per «incitamento all’odio» i primi avvisi da parte di Facebook erano giunti agli utenti intorno alle 3 e mezza del mattino ora italiana, annunciando l’effettiva rimozione:

Abbiamo rimosso il video che hai segnalato Il video che hai segnalato è stato esaminato. Dal momento che viola i nostri Standard della community, abbiamo provveduto a rimuoverlo. Ti ringraziamo per la segnalazione. Comunicheremo a Matteo Salvini che il suo video è stato rimosso, ma non forniremo informazioni sulla persona che ha inviato la segnalazione.

La famiglia, a seguito dell’accaduto, aveva chiesto la rimozione del video al leader leghista senza ottenere risultati. Ci hanno pensato gli utenti e le loro segnalazioni, ma bisogna essere consapevoli che il gesto rimane ed è diventato virale a tal punto da generare parodie e quant’altro.

