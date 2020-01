Coronavirus, il bilancio dei morti sale a 169. E ci sono mille nuovi contagi in Cina

In Cina numero dei morti causati dal coronavirus è salito a 169. La conferma arriva dalle autorità cinesi dopo 37 nuovi decessi nello Hubei, provincia da cui è partita l’epidemia. I nuovi casi registrati nella provincia focolaio dell’infezione sono stati 1.032, in rallentamento però rispetto ai 1.459 di due giorni fa e ai 2.077 di lunedì.

Nel mondo i casi accertati sfiorano quota 7mila, considerati i mille nuovi contagi. Anche in Europa aumenta il numero di persone contagiate che è salito a dieci: quattro in Germania, cinque in Francia, e uno in Finlandia.

Finora in Italia tutti i casi sospetti di coronavirus sono risultati negativi. Lo ha chiarito il ministro della Salute in una nota nel primo pomeriggio di ieri, 29 gennaio. Alcune strutture come l’università di Pavia e il conservatorio di Como hanno però preso delle misure in via precauzionale: hanno chiesto ai loro studenti rientrati dalla Cina di rimanere in casa per due settimane. Intanto a Roma le farmacie sono state prese d’assalto in cerca di mascherine.

