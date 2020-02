California, sparatoria su un autobus: uccisa una donna, cinque feriti. Killer arrestato

Terrore sul bus in California, dove un uomo nella serata di ieri ha aperto il fuoco uccidendo una persona e ferendone altre cinque. Il mezzo, dell’iconica società di trasporti texana Greyhound, era partito da circa un’ora da Los Angeles ed era diretto a San Francisco. A bordo 40 persone. Il killer, convinto dall’autista a posare l’arma e a scendere dall’autobus, è stato arrestato. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente e cosa abbia scatenato la furia omicida.

At least 6 people are hurt after a suspect opens fire inside a Greyhound Bus heading to the Bay Area from Los Angeles. Police say the suspect is in custody. Bus is now at the bottom of the Grapevine. #greyhoundshooting pic.twitter.com/2UR7lHuw66