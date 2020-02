Coronavirus. Il falso video dei medici americani che pregano prima di recarsi in Cina

Il 3 febbraio 2020 l’utente Twitter @FDCSoCalLA pubblica un video in cui sostiene che un gruppo di medici e di infermieri americani starebbero pregando per prepararsi alla loro missione umanitaria in Cina per aiutare i loro colleghi contro il Coronavirus.

Attraverso questo video l’utente @FDCSoCalLA critica l’atteggiamento del governo degli Stati Uniti nei confronti dei loro cittadini a Wuhan mettendolo a confronto con i medici volontari del video.

In realtà il video circolava già nel 2018, come possiamo vedere dal tweet dell’utente Isaac (@gospelverity):

