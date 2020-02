Coronavirus, confermati cinque nuovi casi in Francia (contagiato anche un bimbo)

Lo ha comunicato la ministra della Salute, Agnes Buzyn, che ha assicurato che le nuove persone contagiate non sono in gravi condizioni

Salgono a undici i casi di coronavirus in Francia. Sono cinque i nuovi casi confermati, tra loro anche un bambino. Lo ha comunicato la ministra della Salute, Agnes Buzyn, che ha assicurato che le nuove persone contagiate non sono in gravi condizioni. Tra gli undici contagiati, uno è in condizioni critiche.

Intanto sfiora i 35mila il numero di contagiati nel mondo, 724 i decessi, tra cui un cittadino americano morto a Wuhan. Aumenta anche il numero di persone dimesse dagli ospedali che supera i 2mila.

È stato escluso al momento il contagio per il 43enne della provincia di Chieti ricoverato da ieri pomeriggio, 7 febbraio, nel reparto di malattie infettive del policlinico Santissima Annunziata. L’uomo si era recato da solo in ospedale, lamentando sintomini da coronavirus (febbre, difficoltà respiratorie) e ha detto di essere tornato da poco dalla Cina. Resta ricoverato precauzionalmente in sorveglianza sanitaria.

