Coronavirus, è guarito il cittadino britannico che aveva contagiato undici persone

L’uomo resta per ora ricoverato. Sono 8 in totale i casi nel Paese

Per giorni è stato al centro delle notizie sui casi di coronavirus nel Regno Unito. Si chiama Steve Walsh e di mestiere lavora nel reparto vendite di una compagnia di gas. Rientrato in Inghilterra dopo un viaggio che lo ha portato in Singapore e in Francia, l’uomo avrebbe infettato undici persone che attualmente si trovano tre paesi diversi.

I contagi in Alta Savoia e nel Regno Unito

L’uomo ha rivelato la sua identità e ha annunciato attraverso i media di essere guarito. Per il momento resta ricoverato – come la sua famiglia resta in isolamento – “per precauzione”. Delle persone contagiate dal Sig. Walsh, cinque si trovano in Francia, cinque in Inghilterra a una sull’isola di Majorca, Spagna.

I contagi sarebbero avvenuti mentre Mr. Walsh si trovava in vacanza in un resort sciistico nell’Alta Savoia e, successivamente, al suo rientro nel Regno Unito. L’uomo avrebbe contratto il virus mentre si trovava in Singapore per lavoro. Attualmente sono 8 il numero totale di casi nel Regno Unito. Tra questi ci sarebbero anche due medici, uno dei quali lavora presso il centro medico di Brighton (East Sussex), chiuso temporaneamente lunedì.

Leggi anche: