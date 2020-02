Coronavirus, allarme per la Westerdam: sbarcano dalla nave con una persona infetta a bordo (tra loro anche cinque italiani)

Tra le centinaia di persone sbarcate in Cambogia dalla nave da crociera Westerdam, che trasportava una persona risultata poi positiva al coronavirus, c’erano cinque italiani, alcuni dei quali potrebbero essere tornati in Italia. La notizia è stata riportata dal corrispondente de la Repubblica Filippo Santelli che cita, a conferma, l’ambasciatore italiano in Thailandia, Lorenzo Galanti.

Si tratterebbe della prima falla nel sistema dei controlli. Ora tutti i Paesi di appartenenza delle persone sbarcate stanno cercando di rintracciare i propri cittadini perché si teme il contagio. Due dei cinque italiani sbarcati sarebbero italo-brasiliani ed è probabile che siano diretti in Brasile.

Ma gli altri tre con ogni probabilità sono tornati in Italia, anche se al momento non ci sono conferme della Farnesina. La scoperta che a bordo della nave ci fosse anche un caso di contagio è successiva allo sbarco. La nave, con 2200 persone a bordo, dopo diversi giorni in mare è stata fatta attraccare nel porto di Sihanoukville, in Cambogia, dopo che la compagnia aveva assicurato che non ci fossero persone infette a bordo.

Ma poche ore dopo è risultata positiva una cittadina americana di 83 anni. Ora sulla nave, dove sono rimasti ancora a bordo circa mille persone, è partita la psicosi da coronavirus. La Holland America, proprietaria della Diamond Princess ferma in Giappone, ha offerto il suo aiuto nella gestione dell’emergenza.

