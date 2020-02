Coronavirus, ultimo bollettino dallo Spallanzani: migliora la coppia cinese. In ottime condizioni il 29enne italiano

In ottime condizioni anche Niccolò, il 17enne di Grado tornato da Wuhan, risultato negativo ma ricoverato in osservazione

Sono in continuo miglioramento le condizioni della coppia cinese risultata positiva al coronavirus e ricoverata allo Spallanzani. Mentre sono in «ottime condizioni i due giovani attualmente ricoverati». Si tratta del 29enne risultato positivo e di Niccolò, il 17enne appena rientrato da Wuhan, risultato negativo ma ricoverato in osservazione. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’ospedale.

Rimangono 68 le persone che finora sono state sottoposte al test allo Spallanzani. Di questi 62, risultati negativi, sono stati dimessi. Torneranno presto in Italia i connazionali a bordo della Diamond Princess. Uno degli italiani sulla nave è risultato positivo.

È partito nella notte da Ciampino l’aereo con i medici a bordo che eseguiranno lo screening sui passeggeri. Coloro che risulteranno negativi verranno poi riportati in Italia dove dovranno comunque passare almeno 14 giorni in quarantena. Intanto sono saliti a 621 i casi di contagio a bordo della nave. Invece uno degli italiani sbarcati dalla nave Westerdam e tornato a Sanremo ha deciso di mettersi in isolamento volontario.

