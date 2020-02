Coronavirus, in isolamento volontario l’italiano sbarcato dalla nave Westerdam (con una persona infetta a bordo)

Ha deciso di mettersi in quarantena, nonostante non presenti sintomi da coronavirus e sia risultato negativo ai test

Da quando è tornato a Sanremo, è chiuso in casa l’italiano sbarcato in Cambogia dalla nave da crociera Westerdam. Nonostante non presenti sintomi da coronavirus e sia risultato negativo, ha deciso di mettersi in quarantena.

«Non vi prendo in giro, sono in quarantena a casa. Sono solo un po’ infelice di questa situazione», ha scritto su Facebook, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Sulle sue condizioni è intervenuto anche il sindaco Alberto Biancheri per rassicurare i concittadini. «Voglio precisare che l’uomo, che si trova al momento in isolamento volontario presso la sua abitazione ed è sottoposto a misure di sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario regionale, non presenta alcun sintomo legato al coronavirus», ha scritto Biancheri su Facebook.

«Non avrebbe l’obbligo di isolamento. È sano, è a casa, e non presenta sintomi nemmeno di un raffreddore», precisa il governatore della Liguria Giovanni Toti. Sono in totale cinque gli italiani sbarcati dalla nave senza controlli e per cui ora si teme il contagio. Due sono italo-brasiliani e sarebbero già tornati in Brasile, mentre altri due sono rientrati in Germania e in Slovacchia dove risiedono. Il quinto è il sanremese in isolamento volontario.

Leggi anche: