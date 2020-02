Coronavirus, l’ironia dell’imprenditore cinese Francesco Wu: «Non abbiate paura degli italiani»

Così il referente per l’imprenditoria straniera a Milano commenta la notizia dei 15 contagi in Lombardia

«Dopo diversi casi in Lombardia voglio dimostrare che non ho paura dell’amica italiana. Come potete vedere #nonaverepauradeglitaliani», così Francesco Wu, referente della Confcommercio Milano per l’imprenditoria straniera, commenta la notizia dei 15 contagi da coronavirus in Lombardia.

Wu, in queste settimane, ha raccontato diversi casi di discriminazione ai danni della comunità cinese e soprattutto ha denunciato l’improvviso calo di fatturato, con relative disdette di prenotazioni, per le attività di ristorazione gestite appunto da cittadini cinesi.

Nella Chinatown di Milano al tempo del coronavirus: «Insulti, ristoranti semideserti e mascherine introvabili» – Il video – Open

La “notte delle bacchette”

Proprio ieri si è tenuta la “Notte delle Bacchette”, una serata di solidarietà gastronomica per sostenere i ristoranti orientali e soprattutto per devolvere parte degli incassi (il 50% della vendita dei piatti solidali, ndr) ai progetti di AiBi Amici dei Bambini, «che raccoglie donazioni e materiale per aiutare a gestire l’emergenza sanitaria negli orfanotrofi in Cina», duramente colpiti dagli effetti del coronavirus.

Milano, costretto a chiudere il ristorante per psicosi da coronavirus: «La vostra cucina è con o senza virus?» – Il video – Open

«Ristoranti pieni, strapieni, costretti a mettere alla porta decine di persone perchè “abbiamo prenotazioni fino alle 23”, code fuori da quelli che non accettano prenotazioni o vendono ravioli o calici di vino o pizze da asporto, tanti sorrisi, tante spille, tanti locali sparsi in giro per la città» ha scritto l’organizzatore Lorenzo Biagiarelli che si è detto soddisfatto della riuscita dell’evento a Milano.

