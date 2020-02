Coronavirus, il punto dalla Regione Lombardia: salgono a 32 i contagi. Fontana: «Si valutano nuove misure»

Sono 32 le persone contagiate dal coronavirus in Lombardia, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal presidente della Regione, Attilio Fontana, in collegamento con la Protezione civile a Roma. Situazione in costante evoluzione nella Regione, alla luce delle nuove notizie sui contagi, i più recenti sono due medici nel Pavese, e sui due casi di possibili morti. La regione Lombardia ha avviato i collegamenti con Roma per aggiornamenti e coordinamenti sul da farsi con alcuni membri del governo, compreso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alle 13.30 è prevista una conferenza stampa per gli ultimi aggiornamenti.

Dati gli sviluppi, il tavolo d’emergenza ha fatto slittare di un’ora anche la conferenza stampa a Palazzo Lombardia, dove saranno presenti anche l assessore Gallera, Maria Gramegna e il presidente Fontana.

I contagi, infatti, sono aumentati rispetto alle ultime comunicazioni ufficiali. Si parla anche di un caso a Cremona. La lista dei trasferimenti tra ospedali non è ancora stata resa nota.

