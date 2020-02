Coronavius, sulle tracce del paziente zero: individuato un collegamento tra i contagi di Vo’ Euganeo e Codogno

L’uomo è di Vo’ Euganeo e presenta sintomi inflluenzali, nelle scorse settimane era stato in diversi comuni del lodigiano

Ci potrebbe essere una nuova traccia nella ricerca del paziente zero, dal quale è partito il contagio da coronavirus nelle Regioni del Nord Italia. A Vo’ Euganeo, nel Veneto, è partito uno dei focolai di coronavirus nel Nord Italia. E sembra che sia stato rintracciato un collegamento diretto con Codogno, dove invece si sono registrati i primi casi di contagio in Lombardia. Prima che l’epidemia esplodesse in tutto il Nord.

Nelle scorse settimane un agricoltore dei 60 anni di Albettone, paese vicino a Vo’ Euganeo, era stato a Codogno e in altri centri del lodigiano. Ora, secondo l’agenzia di stampa Ansa, presenterebbe tosse e sintomi influenzali. Lo avrebbe confermato anche il sindaco Vo’: «Abbiamo avvisato l’Usl di competenza e il sindaco di Albettone, ora il 118 lo porta a fare tampone».

Foto di copertina: Ansa, Nicola Fossella | Persone con mascherine e tute protettive davanti alle scuole di Vo’ Euganeo

