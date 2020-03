Coronavirus, tutte le notizie della notte: seconda vittima negli Stati Uniti. Primo caso a Berlino, primi due in Indonesia

I morti da coronavirus nel mondo superano i 3mila e raggiungono quota 3038. Nella giornata di ieri, primo marzo, in Cina ci sono stati 42 nuovi decessi. Il virus coinvolge 65 Paesi. L’Italia è il terzo paese più colpito con più di 1500 persone contagiate.

Berlino

C’è un primo caso di contagio da coronavirus certificato a Berlino. Si tratta di un giovane, in condizioni stabili, che vive nel quartiere centrale di Mitte e che è stato isolato per essere curato nel policlinico dello Charitè, dove è ricoverato da ieri, 1 marzo. Finora sono state individuate 10 persone con cui l’uomo ha avuto contatto, a Berlino come nel Nordreno-Vestfalia (il Land più colpito dalla diffusione del virus). Le persone sono tutte in quarantena in casa. In Germania i casi di contagio sono saliti a 130.

Indonesia

Ci sono i primi due casi di contagio in Indonesia. Si tratta di una donna di 64 anni e di sua figlia di 31. Ora sono ricoverate nell’ospedale di Giacarta. Lo ha dichiarato il ministro della Salute indonesiano Terawan Agus Putranto.

Corea del Sud

Il secondo Paese più colpito è la Corea del Sud dove ieri, primo marzo, sono stati registrati altri 476 casi e quattro morti. Le vittime in Corea del Sud salgono a 22, il numero complessivo di persone contagiate è 4212.

Usa

Gli Stati Uniti registrano la seconda vittima da coronavirus, sempre nello stato di Washington, e il primo caso di contagio a New York. Lo hanno reso noto fonti della sanità americana.

Giappone

È terminato lo sbarco dalla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone. Sbarcato anche l’equipaggio, tra cui il comandante italiano Gennaro Arma. Ora le persone sbarcate passeranno due settimane in quarantena in una struttura a nord di Tokyo. Nel periodo in cui la nave è stata ormeggiata a Yokohama, dal 5 febbraio, 705 persone sono risultate positive e trasferite nelle strutture apposite.

Annullata la MotoGp in Thailandia

In Thailandia è stato rinviato il Gran Premio di motociclismo previsto per il prossimo 22 marzo. L’annuncio arriva il giorno dopo la cancellazione del Gp del Qatar, prima gara della stagione, che si sarebbe svolta l’8 marzo. Diversi altri eventi motoristici sono già stati annullati o rinviati a causa del coronavirus, tra cui il Gp di Cina Formula 1 in programma per il 19 aprile a Shanghai e un evento di campionato di Formula E in programma per il 21 marzo a Sanya, sull’isola cinese di Hainan.

Cancellato il Salone del Libro di Parigi

Annullato anche il Salone del libro di Parigi, in programma dal 20 al 23 marzo. «In seguito alle decisioni del governo di vietare i

raduni con più di 5000 persone in un ambiente chiuso, abbiamo

preso con rammarico la decisione di annullare l’edizione 2020», ha scritto in una nota il presidente della manifestazione, Vincent Montagne.

