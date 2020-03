Coronavirus, regione per regioni i contagi, i guariti, i decessi

Crescono ancora i numeri del contagio. In Lombardia 984 risultati positivi ai test, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto

Secondo i dati diffusi questa sera dalla Protezione Civile nella conferenza stampa sul coronavirus sono 34 i decessi, di cui 24 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna e 2 in Veneto.

Per quanto riguarda il totale dei casi, ecco il dettaglio regione per regione:

Lombardia: totale positivi 984 (24 deceduti, 73 guariti già dimessi, 403 ricoverati con sintomi, 106 in terapia intensiva, 375 in isolamento domiciliare, 6879 tamponi effettuati).

Emilia-Romagna: totale positivi 285 (8 deceduti, 127 ricoverati con sintomi, 13 in terapia intensiva, 137 i isolamento domiciliare, 1795 tamponi effettuati).

Veneto: totale positivi 263 (2 decessi, 51 ricoverati con sintomi, 13 in terapia intensiva, 197 in isolamento domiciliare, 9056 tamponi effettuati).

Piemonte: totale positivi 49 (11 ricoverati con sintomi, 2 in terapia intensiva, 36 in isolamento domiciliare, 362 tamponi effettuati).

Marche: totale positivi 25 (12 ricoverati con sintomi, 5 in terapia intensiva, 8 in isolamento domiciliare, 101 tamponi effettuati).

Liguria: totale positivi 25 (4 guariti già dimessi, 12 ricoverati con sintomi, 1 in terapia intensiva, 8 in isolamento domiciliare, 121 tamponi effettuati).

Campania: totale positivi 17 (4 ricoverati con sintomi, 13 in isolamento domiciliare, 373 tamponi effettuati).

Toscana: totale positivi 13 (1 guariti già dimessi, 7 ricoverati con sintomi, 5 in isolamento domiciliare, 572 tamponi effettuati).

Sicilia: totale positivi 9 (2 guariti già dimessi, 1 ricoverato con sintomi, 6 in isolamento domiciliare, 291 tamponi effettuati).

Lazio: totale positivi 6 (3 guariti già dimessi, 3 ricoverati con sintomi, 724 tamponi effettuati).

Friuli-Venezia Giulia: totale positivi 6 (6 in isolamento domiciliare, 243 tamponi effettuati).

Abruzzo: totale positivi 5 (3 ricoverati con sintomi, 2 isolamento domiciliare, 57 tamponi effettuati).

Puglia: totale positivi 3 (1 ricoverato con sintomi, 2 in isolamento domiciliare, 262 tamponi effettuati).

Umbria: totale positivi 2 (2 in isolamento domiciliare, 35 tamponi effettuati).

Bolzano: totale positivi 1 (1 ricoverato con sintomi, 20 tamponi effettuati).

Calabria: totale positivi 1 (1 in isolamento domiciliare, 35 tamponi effettuati).

Per quanto riguarda le regioni in cui non sono stati riscontrati casi di contagio, in Sardegna sono stati effettuati 29 tamponi, 10 in Valle d’Aosta, 122 nella Provincia Autonoma di Trento, 6 in Molise e 19 in Basilicata.

